"Un retour aux fondamentaux" : avec "Le Fléau", Gims revient avec un album davantage rap

C’est l’un des plus gros vendeurs de disques en France ces dernières années avec, à son actif, des tubes comme "Bella", "Sapés comme jamais" ou encore "J’me tire". À 34 ans, Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, revient avec un quatrième album solo nommé Le Fléau, sorti vendredi 4 décembre. Après "Subliminal" en 2013, "Mon cœur avait raison" en 2015 et "Ceinture noire" en 2018, des projets qui se voulaient résolument pop, Gims a décidé de revenir à son premier amour : le rap.

Car avant d’inonder les charts à coups de hits rythmés et dansants, l’artiste était un visage bien connu du milieu du rap. Après avoir fait partie dès 2002 du groupe Prototype 3015 avec JR O Crom et Makan, et ensuite de 3ème Prototype, au sein du collectif Sexion D’Assaut, le rappeur rencontre un succès grandissant avec le collectif, notamment grâce aux projets "Les Chroniques du 75" et "L'Écrasement de tête", sortis en 2009.

Mais l’explosion aux yeux du grand public se fait grâce à l’album L'École des points vitaux, sorti un an plus tard. Vendu à 400.000 exemplaires, l’album est certifié triple disque de platine en France, avec des tubes comme "Casquette à l’envers", "Wati by night" mais surtout "Désolé". Deux ans plus tard sort L’Apogée, qui rencontrera un succès encore plus grand, avec plus de 700.000 copies vendues, pour un disque de diamant. Un triomphe qui sonnera la fin de l’aventure Sexion d’Assaut et le début de la carrière solo de Gims.