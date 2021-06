VIDÉO - Une Américaine repousse un ours à mains nues pour sauver ses chiens

On peut dire qu'elle a du courage... Cette vidéo d’une Américaine repoussant un ours pour sauver ses chiens a fait le tour des réseaux sociaux. Mise en ligne sur le réseau social TikTok, elle a dépassé les 70 millions de vues. Sur les images, on aperçoit un ours brun et ses petits s’agripper à un muret de jardin, celui d’Hailey, une habitante de l'Utah, aux États-Unis.

Plusieurs chiens s'approchent alors et essaient de repousser l'animal en lui aboyant dessus. L'ours, qui veut défendre ses petits, commence à les attaquer. Hailey, leur maîtresse, vient alors secours. Elle s'approche de l'ours et le repousse violemment à mains nues hors de son jardin.