"Une jeune fille qui va bien", Sandrine Kiberlain passe derrière la caméra

Irène a 19 ans et la vie devant elle. Elle rêve de conservatoire et de texte à déclamer. Pour son premier film, Sandrine Kiberlain s'est inspirée d'une personne qu'elle connaît sur le bout des doigts. Mais cette jeune fille qui va bien s'épanouit au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Elle est juive, sent le danger mais préfère ne pas y penser. "Quand on pressentait quelque chose, on était encore plus dans une pulsion de vie, dans quelque chose d'encore plus urgent à vivre", lance la réalisatrice.