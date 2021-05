Une pétition lancée pour l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon

Une pétition a été lancée le 8 mai pour l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, la plus parisienne des Américaines, la plus sulfureuse des danseuses de music hall... mais pas seulement. Alors que la maison des grands hommes cherche à accueillir plus de femmes, cette candidature s'avère loin d'être fantaisiste ou opportuniste.

Quand on pense à Joséphine Baker, on pense bien sûr à la danseuse de cabaret des années 20. Mais saviez-vous que la danseuse de music-hall avait été promue en 1944 sous-lieutenant de l'Armée de l'air ? Qu'elle avait reçu une petite croix de Lorraine du général de Gaulle, puis une médaille de la Résistance en 1946 ? Et qu'enfin, en 1961, elle avait été faite chevalier de la Légion d'honneur et qu'elle avait reçu la croix de guerre avec palme ?