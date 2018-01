VIDÉO - "Unsolved", la série qui enquête sur les morts de Tupac et de Notorious B.I.G., débarque en février sur Netflix

"The crime you know, the story you don't". Plus de vingt ans après, les meurtres non élucidés des rappeurs Tupac Shakur et Notorious B.I.G. fascinent toujours autant. Unsolved, la nouvelle série d'USA Network diffusée dès le 27 février 2018 et distribuée à l'international par Netflix, va retracer l'enquête méconnue de la LAPD sur ces deux assassinats. Deux meurtres survenus à six mois d'intervalle en 1996 et 1997 dans des circonstances similaires ("drive-by shooting", fusillade au volant, ndlr) à Las Vegas et à Los Angeles.