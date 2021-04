Var : George et Amal Clooney futurs habitants de Brignoles

George et Amal Clooney sont en train d'acquérir le domaine du Canadel sur la commune de Brignoles, une bastide provençale avec 172 hectares de terrain. Olivier, vigne, piscine, sa valeur atteint les huit millions d'euros. Et devant ce matin, il y avait déjà quelques curieux. "On voulait savoir où c'était. Il voulait avoir un havre de paix, il voulait se reposer. Et là, c'est vrai, c'est le bon endroit", confie-t-il.