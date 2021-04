Var : le futur emménagement d'Amal et Georges Clooney met Brignoles en émoi

C'est une nouvelle qui agite la petite commune de Brignoles depuis quelques jours. Amal et Georges Clooney seraient sur le point de s'installer dans le Var. L'acteur américain et l'avocate libano-britannique sont en train d'acheter le domaine de Canadel. Une propriété de 170 hectares avec bastide provençale du XVIIIe siècle, jardin à la française, des centaines d'oliviers et dix hectares de vignes, estimée à plus de 8 millions d'euros.

Ce n'est pas la première fois qu'un couple Hollywoodien s'installe dans la région. Après Johnny Depp et les époux Beckham, qui ont depuis revendu leurs propriétés, Angelina Jolie et Bradd Pitt s'étaient installés au Château Miraval, dans le village de Correns. Ils s'y étaient d'ailleurs mariés en 2014 et ont lancé une production de vin bio et d'huile d'olive, avant de se séparer en 2016. On espère que la région varoise réussira mieux au couple Clooney!