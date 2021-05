Vax Live : appel à la vaccination mondiale

Elle s'appelle Selena Gomez, elle est chanteuse, actrice et elle cartonne dans le monde entier. Elle est également connue pour sa philanthropie. L'artiste n'hésite pas à quitter son petit confort hollywoodien pour des sujets qui lui tiennent à cœur. Elle a donc utilisé ses réseaux sociaux pour interpeller les dirigeants sur la solidarité vaccinale et financière que devraient mettre en œuvre les pays du G7 en faveur de ceux plus démunis. Avec le prince Harry et l'ONG Global Citizen, elle vient d'organiser un concert, le Vax Live, pour lever des fonds. Ceux-ci serviront à acheter dix millions de vaccins à envoyer dans les pays les plus démunis. Au terme de la soirée, 53 millions de dollars ont été récoltés.