VIDÉO - "Veux-tu m'épouser ?" : il fait sa demande pendant le concert d'Adele

Adele est une grande romantique. La chanteuse a aidé un de ses fans à faire sa demande en mariage lors de son concert enregistré le 24 octobre au Griffith Observatory de Los Angeles et diffusé dimanche sur CBS dans le cadre d'une soirée consacrée à la star anglaise. Durant son show, Adele s'est subitement éclipsée de la scène. "J'ai besoin que tout le monde reste totalement silencieux", a déclaré la chanteuse à son public. "Éteignons les lumières. Si vous faites le moindre bruit, je vous tue !", s'est amusée l'artiste qui a laissé sa place à Quentin et sa fiancée Ashley, casque sur les oreilles et bandeau sur les yeux.

"Il n'y a rien que tu ne puisses accomplir, et je sais que tu seras une merveilleuse mère pour nos enfants un jour. Et je t'aime. Et je continuerai à t'aimer pour toujours. Veux-tu m'épouser ?", lui lance-t-il. "Oui !", réponds Ashley avant de voir Adele apparaître face à elle. Sous le choc, la jeune femme prend place dans le public entre Lizzo et Melissa McCarthy pour écouter la star interpréter son titre Make You Feel My Love.

Ce n'est pas la première fois qu'un concert d'Adèle est le théâtre d'une demande en mariage. La chanteuse, qui est actuellement en pleine promotion de son nouvel album 30 qui sort ce vendredi 19 novembre, a déjà fait le coup deux fois auparavant en 2016 puis en 2017 en invitant un couple d’hommes à monter sur scène.