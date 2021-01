Visite privée dans un musée du Louvre qui se refait une beauté

Même sans aucun visiteur, le Louvre n'est pas un vaisseau fantôme. Il continue à vivre et des équipes y travaillent jour et nuit pour restaurer, entretenir et embellir le plus grand musée au monde. Durant le deuxième confinement, le musée poursuit ses travaux. Sa fermeture est une catastrophe financière, mais elle est aussi une aubaine pour tous ceux chargés d'entretenir ses 360 mille mètres carrés. Et ces deux derniers moi, le chantier a pu avancer à grands pas.