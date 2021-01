Voici les dix chansons qui rendent heureux selon la science

Le scientifique a même avancé un classement des 10 mélodies qui font du bien. Voici ce palmarès, de la dixième à la première. Pour commencer, Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves, précédé d’ I Will Survive, de Gloria Gaynor, Linvin’ on a Prayer de Bon Jovi, Girls Just Want To Have Fun, de Cindy Lauper, I’m a Believer, de The Monkeys, Eye of The Tiger, de Survivor, Uptown Girl de Billy Joel. En troisième place, le titre Good Vibrations, des Beach Boys, précédé par Dancing Queen, d’Abba et en première position : Don’t Stop Me Now de Queen.

Mais selon Nicolas Luciani, coach vocal et compositeur, écouter de la musique ne suffit pas. Il faut chanter en même temps. Vous connaissez maintenant les dix titres qui rendent heureux. A vos playlists !