VIDEO - "Vraiment, je n’ai aucun regret" : Clémence Botino, Miss France 2020, rembobine son règne confiné

En congés en Guadeloupe à l’annonce du premier confinement en mars, Clémence Botino a passé deux mois chez ses parents. Sans son écharpe ni sa couronne, restées dans son logement de fonction à Paris. Un appartement duquel elle a été évacuée quatre mois plus tard, alors qu’un incendie ravageait son immeuble. Le drame a coûté la vie à un de ses voisins. Ses retrouvailles avec les pompiers qui l’ont sauvée constituent "son souvenir le plus marquant". "C’était un moment vraiment hors du temps. Je me suis retrouvée avec ces hommes qui sont là pour notre sécurité au quotidien. Ils sont vaillants, ils sont courageux. On se sent toute petite. Cette rencontre, elle va me marquer à vie", souligne-t-elle.