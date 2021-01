"Wellerman" : comment un vieux chant marin cartonne grâce à TikTok

Le titre a également été classé à la deuxième place de la liste des 50 chansons les plus virales dans le monde par Spotify. The Longest Johns, un groupe de folk originaire de Bristol et signé par Decca Records, ont repris a cappella ce chant ancestral dont le refrain entêtant annonce l'arrivée du "sucre, du thé et du rhum". La chanson devrait continuer à truster les charts alors que Nathan Evans, un facteur écossais devenu une star sur TikTok, vient de sortir sa propre version.

La vidéo de son interprétation, postée le mois dernier sur TikTok, a été vue plus de huit millions de fois. Un engouement tel que cet homme de 26 ans a démissionné de son poste de facteur pour se lancer dans la musique. "C'est une occasion unique, ça ne se reproduira plus jamais. Si ça ne marche pas, j'espère pouvoir revenir en arrière et redevenir facteur, mais j'ai pensé qu'il fallait sauter sur l'occasion", a confié le jeune homme à l'agence de presse PA.