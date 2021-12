"West Side Story" de Steven Spielberg : le film événement

Avant de découvrir le film, quelques spectateurs s'échauffent, dans la vidéo en tête de cet article. "West Side Story", une célèbre comédie musicale adaptée au cinéma, crée forcément une attente. Steven Spielberg voulait depuis longtemps raconter le légendaire conflit qui oppose les Jets et les Sharks, et l'amour interdit entre Maria et Tony, Roméo et Juliette du New York des années 50.