"West Side Story", version Spielberg

Suite à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, les studios américains ont stoppé leurs tournages aux Etast-Unis. Mais il y en a un qui a pu terminer le sien un peu plus tôt. C'est le grand et l'unique Steven Spielberg qui repasse derrière la caméra. Le réalisateur revisite la comédie musicale "West Side Story" 60 ans après sa sortie. Il garde l'histoire originale du film, celle de l'amour impossible entre Tony et Maria, membres de gangs opposés du New Jersey. Quand la nouvelle version va-t-elle sortir ?