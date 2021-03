"Wonder Woman 1984" : une héroïne moderne, mais pas si jeune

Sa tenue, ses pirouettes et son lasso doré sont devenus légendaires et une valeur sûre au cinéma. Wonder Woman revient sur grand écran trois ans seulement après un premier film qui a affolé le box-office. Les fans de l'héroïne se comptent par millions et la jeune génération lui prend des qualités essentielles. "Intelligente, elle sauve le monde", "C'est l'une des seuls super-héros fille", lancent Elsa et Ava, neuf et onze ans.