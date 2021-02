"J'te promets Manu, je vais faire gaffe" : les youtubeurs McFly et Carlito répondent au défi de Macron

Pari tenu. Ce dimanche, les Youtubeurs McFly et Carlito ont dévoilé la chanson "Je me souviens" en réponse au défi lancé par le président de la République. L'objectif ? Promouvoir les gestes barrières. Si le duo atteint les 10 millions de vues avec cette vidéo, le président de la République s'est engagé à recevoir les deux youtubeurs à l'Elysée et se soumettre au jeu du concours d'anecdotes.

Sur un air de ukulele, les deux youtubeurs entonnent "J'te promets Manu, je vais faire gaffe, pour mes enfants et pour la France" Le titre de la chanson "Je me souviens" évoque le monde d'avant où les barrières n'étaient que "dans les champs de vaches". "Si l'on veut retrouver les sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières". Ils listent avec dérision ces fois où chacun est tenté d'oublier les bons réflexes parlant du gel hydroalcoolique "trop gras" ou encore de l'ascenseur où on entre alors qu'il y a "trop de monde".