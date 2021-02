"Falcon et le soldat de l’hiver", "Old", "Fast 9" : les (rares) bandes-annonces du Super Bowl

PREVIEW – Comme chaque année, les studios ont profité de la grand-messe du football américain pour offrir les dernières images de leurs productions à venir. Mais pandémie oblige, rares sont ceux qui ont joué le jeu ce dimanche 7 février.

Trente secondes et pas une de moins. C’est le temps offert aux publicitaires pour promouvoir leurs contenus lors du Super Bowl, finale du championnat de football américain, en contrepartie d’un juteux chèque de 5,2 millions de dollars le spot en moyenne. Alors que chaque année les studios se bousculent pour diffuser les bandes-annonces de leurs productions à venir, ils sont peu à avoir cassé leur tirelire cette année. Pas vraiment étonnant quand on sait que la majorité des films teasés l’an dernier, comme le prochain James Bond, le retour des Minions ou la suite de Top Gun avec Tom Cruise, n’ont pas encore pu sortir au cinéma en raison de la pandémie. Universal a tout de même ressorti de ses cartons des images inédites de Fast and Furious 9, dont la sortie a été reportée d’un an, et du prochain frisson signé M. Night Shyamalan. De son côté, Disney a levé le voile sur la deuxième série Marvel produite pour sa plateforme. Pas mal malgré le contexte, non ?

Vin Diesel le pied sur l’accélérateur

Au garage depuis le printemps 2020 en attente d’une date de sortie, les bolides de la saga Fast and Furious dégourdissent un peu leurs plaquettes de frein dans un nouveau teaser qui ne montre pas grand-chose… à part des pieds sur des pédales et des mains sur le levier de vitesse. Il faut dire que la bande-annonce dévoilée l’an dernier en disait beaucoup, même peut-être trop du neuvième film à venir. Mais voir ici la reine Helen Mirren jouer aux fous du volant, c’est quand même quelque chose.

Vieillissement immédiat

C’est une escapade familiale comme les autres. Des enfants qui demandent : "On arrive bientôt ?", une serviette posée sur la plage et le début d’un repos bien mérité. Sauf que très vite, rien ne tourne vraiment rond. Le petit garçon de 6 ans grandit subitement pour devenir un adolescent, une autre jeune femme se retrouve enceinte et accouche dans la foulée. Les premières images de Old - "vieux" en VF – sont suffisamment intrigantes pour donner envie d’en découvrir plus. Surtout quand on sait que cette sombre histoire a été écrite et réalisée par M. Night Shyamalan, expert ès twists tordus à qui l’on doit déjà Le Sixième Sens, Incassable et Split. Le film, qui met en scène Gabriel Garcia Bernal, est pour l'instant daté au 21 juillet.

Avengers, au travail !

Rivalités, bastons et bonne humeur. Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) reprennent le flambeau – et le bouclier – de Captain America dans leur propre série Falcon et le soldat de l'hiver, qui débarque dès le 19 mars sur Disney+. Pas toujours d’accord, c’est pourtant ensemble que les deux super-héros vont devoir lutter contre le Baron Zemo (Daniel Brühl) – le vilain de Civil War qui n’a visiblement pas fini d’embêter le monde. Ils seront épaulés par Sharon Carter (Emily VanCamp) pendant six épisodes qui s’annoncent explosifs d’après la bande-annonce de 2 minutes dévoilée par Disney. L’attente est d’autant plus grande que WandaVision, la première série Marvel Studios pour Disney+, est une pure réussite qui ne cesse de surprendre à chaque épisode.

Delphine DE FREITAS