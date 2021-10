VIDÉOS - "The Voice All Stars" : la route d'Anne Sila vers la victoire, prestation après prestation

BEST-OF - Pour le public, c'était une évidence. Mais certainement pas pour elle. Revenue dans l'aventure "The Voice" sans trop y croire, la grande gagnante de cette saison anniversaire a marqué les esprits à chacune de ses interprétations.

Elle a retrouvé ceux qu'elle était venue chercher. Après cinq semaines de compétition, Anne Sila a remporté ce samedi 23 octobre "The Voice All Stars" qui réunissait les talents les plus emblématiques du télécrochet de TF1. "Ça fait du bien de retrouver tout le monde et ce petit shot d’adrénaline", nous expliquait en début de saison la finaliste malheureuse de la saison 4 qui a vaincu le sort. La jeune femme de 31 ans, qui sortira son prochain album A nos cœurs vendredi prochain, a survolé cette édition célébrant les 10 ans de l'émission. De son audition à l'aveugle à son ultime passage sur scène lors de la finale, retour sur des prestations plus vibrantes les unes que les autres.

Son audition à l'aveugle

Elle a eu peur que les coachs ne la reconnaissent pas. Mais il n'a pas fallu quelques secondes à Florent Pagny, son coach dans la saison 4, pour savoir qui chantait dans son dos. Anne Sila a choisi "Je reviens te chercher" de Gilbert Bécaud pour envoyer un message à un public qu'elle n'a jamais quitté. De cette chanson, elle a fait un single dont le clip a été visionné plus d'un million de fois sur YouTube. Plus qu'un coup de cœur, un plébiscite.

En vidéo The Voice All Stars - Anne Sila chante "Je reviens te chercher" de Gilbert Bécaud

Sa cross-battle

L'épreuve aurait pu lui être fatale dans l'aventure. Mais Anne Sila s'est imposée sans trembler dans la battle qui l'opposait à la jeune Ecco. Pleine de puissance sur "Writing's on the wall" de Sam Smith, elle a convaincu 73,7% du public présent sur le plateau de voter en sa faveur. Une victoire écrasante qui a remis du charbon dans la machine à gagner.

En vidéo The Voice All Stars – Anne Sila chante "Writing’s on the wall" de Sam Smith (Cross Battles)

Sa demi-finale

Elle craignait de se retrouver face aux talents de l'équipe de Florent Pagny. C'est face à un trio encore plus redoutable que s'est retrouvée Anne Sila lors du premier prime en direct. Mais là encore, la chanteuse n'a pas tremblé. Et n'a fait qu'une bouchée de Flo Malley et Gjon's Tears, deux sérieux concurrents. Son score frise presque l'indécence. 78% des voix des téléspectateurs, signe qu'elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires du soir en chantant "Je te promets" de Johnny Hallyday.

En vidéo The Voice All Stars - Anne Sila chante "Je te promets" de Johnny Hallyday (Demi-finale)

Sa finale

Son statut de favorite, elle s'en est souvent méfié. Parce que dans "The Voice", rien n'est jamais acquis. Après une collégiale avec les cinq autres finalistes, Anne Sila a retrouvé Nolwenn Leroy pour une reprise de "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. Un duo dont l'ancienne gagnante de la Star Ac est ressortie chamboulée. "Je savais que je serais bouleversée mais pas à ce point-là. Anne va chercher quelque chose de très profond. Elle a quelque chose en plus. Ella, elle l'a et Anne, elle l'a aussi", assure la Bretonne.

En vidéo The Voice All Stars - Anne Sila et Nolwenn Leroy chantent "Quand on n'a que l’amour" de Jacques Brel (Finale)

Anne Sila a pris le risque de sortir de son registre pour se réapproprier l'un des morceaux les plus cultes de Radiohead. Dans "Creep", elle se demande "bien ce qu'elle fout là". Mais son parcours dans "The Voice All Stars" prouve bien que sa place est auprès du public, qui pourra découvrir ses nouvelles compositions dès le 29 octobre.

En vidéo The Voice All Stars - Anne Sila chante "Creep" de Radiohead (Finale)

Delphine DE FREITAS

