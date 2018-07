Vincent Cassel : "J'étais obligé de faire confiance à mon instinct"

Parisien dans l'âme, Vincent Cassel vit aussi au Brésil. Cet été, trois films le retiennent dans la capitale. Un premier rôle de flic borderline dans "Fleuve noir", une réalisation d'Érick Zonca sorti ce mercredi 18 juillet. Le comédien est également attendu à l'affiche deux autres longs-métrages. Dans le premier, baptisé "Le Monde est à toi", il incarnera un taulard amorti. Tandis que dans le second, intitulé "Le Grand cirque mystique", l'acteur prêtera ses traits à un personnage de cirque. Ce qui frappe, c'est la grande différence entre tous ces rôles. Alors, quelle est sa technique ?



