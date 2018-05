Vincent Lindon "En guerre", un nouveau prix à Cannes ?

Trois ans après "La Loi du marché", qui lui avait offert le Prix de l'interprétation masculine à Cannes, Vincent Lindon est de retour avec "En guerre", de Stéphane Brizé. L'acteur y joue le rôle du porte-parole d'un syndicat, se battant pour son emploi et celui de ses collègues, dans une usine qui risque la fermeture. Ce film enchaîne les actions syndicales, les dialogues sourds entre les salariés et la direction, et ressemble parfois à un faux documentaire. Vincent Lindon espère notamment recevoir un autre prix grâce à ce nouveau long-métrage.



