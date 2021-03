Violences conjugales : Gérard Lanvin se met à la chanson pour la cause

"Ces dernières années, il y a eu beaucoup de femmes battues et tuées, et les confinements n'ont fait qu'accentuer ce fléau. J'ai été percuté par ces affaires, mais aussi par les discours de Muriel Robin, de Florence Foresti", explique au Parisien la star de Marche à l’ombre.

"Personne n'a voulu écouter/Les cris, les coups, une vie dévastée/Que c'est dur d'aimer jusqu'à en crever", déclame l’acteur de sa voix grave sur ce titre qu’il a écrit avec son fils Manu. "J'ai toujours été sensibilisé à ce sujet, car j'ai été élevé par des femmes, deux sœurs et une maman, mon père étant parti en sanatorium", précise-t-il au quotidien. "Je dois aussi beaucoup à ma femme, qui est très forte et qui m'a donné confiance en moi et aidé dans mon parcours. On doit les protéger autant qu'elles nous protègent".