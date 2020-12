Violences conjugales : l'acteur Shia LaBeouf poursuivi par son ex-compagne FKA Twigs

JUSTICE - Star de la saga "Transformers", Shia LaBeouf est accusé d'avoir violenté la chanteuse britannique FKA Twigs, dont il a partagé la vie entre 2018 et 2019. De son côté, l'acteur a reconnu avoir fait du mal à ses proches par le passé.

Il va devoir répondre de ses actes. Dans une plainte déposée vendredi 11 décembre devant un tribunal de Los Angeles, l’acteur américain Shia LaBeouf, 34 ans, est accusé de violences conjugales par son ex-compagne, la chanteuse britannique FKA Twigs, de son vrai nom Tahliah Barnett, 32 ans, qui a partagé sa vie de 2018 à 2019. "Je voudrais pouvoir éveiller les consciences sur les tactiques employées par les auteurs de maltraitances pour vous contrôler", a témoigné en parallèle la jeune femme dans un entretien au New York Times. Violences physiques, sexuelles et psychologiques… Dans la plainte, que le quotidien a pu consulter, la chanteuse affirme également que l’acteur a tenté de l’étouffer durant son sommeil et qu’il lui a volontairement transmis une maladie sexuellement transmissible.

FKA Twigs explique qu’à l’époque des faits, elle n’a pas osé porter plainte contre son compagnon. "Je me suis dit que personne ne me croirait jamais. Je ne suis pas une personne conventionnelle. Je suis non seulement une femme, mais en plus de couleur", explique-t-elle au New York Times.

J'ai déjà fait du mal aux personnes les plus proches de moi par le passé. J'ai honte de ce passé et je suis désolé pour toutes les personnes à qui j'ai fait du mal - Shia LaBeouf, dans un e-mail au New York Times

L’avocat de la chanteuse révèle que sa cliente a d’abord voulu résoudre l’affaire en privé à condition que son ancien compagnon accepte de recevoir "un traitement psychologique significatif et cohérent". C’est devant son refus qu’elle a décidé d’intenter une action judiciaire "pour empêcher d'autres de subir sans le savoir des abus similaires de sa part". Face à ce coup de tonnerre judiciaire et médiatique, Shia LaBeouf n’a pas tardé à réagir. "Je ne suis pas en position de dire à quiconque ce que mon comportement leur a fait ressentir", a-t-il écrit dans un mail adressé au New York Times. "Je n'ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, je ne peux que les expliquer", poursuit-il. "J'ai des comportements abusifs envers moi-même et tous les gens qui m'entourent depuis des années. J'ai déjà fait du mal aux personnes les plus proches de moi par le passé. J'ai honte de ce passé et je suis désolé pour toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. C'est tout ce que je peux dire."

Les révélations de la chanteuse Sia

A la une de la presse anglo-saxonne tout le week-end, l’affaire a suscité la réaction inattendue de la chanteuse australienne Sia, de son vrai nom Sia Kate Isobelle Furler, 44 ans, qui dans un tweet publié ce dimanche, révèle avoir eu une liaison avec le comédien. Elle ne précise pas la date des faits. Mais on se rappelle que le comédien a été la vedette du clip de sa chanson Elastic Heart, en 2015. "J'ai également été blessée émotionnellement par Shia, qui est un menteur pathologique, qui m'a entraînée dans une relation adultère en prétendant être célibataire", écrit-elle. "Je crois qu'il est très malade et j'ai de la compassion pour lui ET ses victimes. Sachez simplement que si vous vous aimez, vous devez vous protéger en restant à l’écart." L’acteur n’a pas réagi pour l’heure à ces propos.

Star montante de Hollywood dans les années 2000, Shia LaBeouf a été la vedette de la saga Transformers, mais aussi le partenaire d’Harrison Ford dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne Cristal, où il incarnait le fils du célèbre archéologue. Ses excès en tous genres ont peu à peu eu raison de son ascension. S’il a rebondi ces dernières années dans le cinéma d’auteur, il fait régulièrement parler de lui à la rubrique des faits divers, notamment pour ses arrestations en état d'ébriété et ses séjours en désintox.

En 2012, sur le tournage de Nymphomaniac de Lars Von Trier, il fait la connaissance de Mia Goth, une actrice anglaise qu’il épouse en 2016. Quelques mois plus tôt, la jeune femme avait été aperçue avec un œil au beurre noir, en marge d’un tournage en Allemagne où l’acteur était venu lui rendre visite. Des témoins affirment avoir vu ce dernier en train de hurler sur sa compagne devant l’hôtel où ils séjournaient. Le couple divorcera en 2018, sans jamais que Mia Goth n'ait déposé la moindre plainte.

Jérôme Vermelin