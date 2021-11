Vitaa et Slimane, c’est fini : le duo annonce sa séparation

C'est une triste nouvelle pour les nombreux fans de Vitaa et Slimane. Les deux chanteurs ont annoncé la fin de leur collaboration ce samedi 20 novembre sur la scène des NRJ Music Awards, qui se déroulait au Palais des Festivals de Cannes. Alors qu'ils venaient de recevoir le NMA du groupe/duo francophone de l'année des mains d'Inès Reg et Tom Gregory, ils ont annoncé la mauvaise nouvelle.

"C'était notre dernière, on va repasser l'un et l'autre en solo", a lancé Slimane très ému. "Je voulais te dire vraiment du fond du cœur (…), je n'ai pas rencontré une chanteuse, ni une amie, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille, comme s'il fallait que l'on se trouve. Tu m'as aidé à être quelqu'un de meilleur et tu vas me manquer tous les jours quand on va s'arrêter", a-t-il poursuivi en larmes. "Je voulais gagner ce prix pour qu'on ait ce souvenir ensemble", a-t-il conclu.