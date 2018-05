Vivez des sensations fortes en direct dans des ciné-concerts

Pour les passionnés de cinéma et de spectacles, le ciné-concert est la solution idéale. Il s'agit de l'association de la projection d'un film avec l'interprétation en direct de la bande originale ou de certaines pièces musicales par un orchestre. A l'occasion des 30 ans du film culte de Luc Besson, "Grand Bleu", une projection exceptionnelle aura lieu ce vendredi soir à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Selon le compositeur, qui interprétera la BO en live avec ses musiciens, c'est une expérience très intéressante au vu des complexités techniques que cela implique. Un ciné-concert de "Singin' in the Rain", est également prévu à la Philharmonie de Paris.



Ce vendredi 11 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Parlons... bien-être", nous parle des ciné-concerts. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.