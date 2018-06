Voici la carte des 269 sites qui vont bénéficier du Loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern

Le patrimoine, c'est une cause nationale", a déclaré le chef de l'Etat devant près de 500 acteurs de ce secteur rassemblés à l'Elysée. "Quand on parle du patrimoine, on parle de l'identité de notre pays" et, de ce fait, "il appartient à tous", a-t-il ajouté en face des porteurs des 270 projets sélectionnés par la mission menée par Stéphane Bern, dont il a salué "la force de conviction".

En déplacement au château de Voltaire récemment rénové, Stéphane Bern et Emmanuel Macron ont présenté le loto du patrimoine.