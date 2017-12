Vosges : découvrez le Music-hall Mille et une Etoiles

A Charmes, le Music-hall Mille et une Etoiles dure deux heures. Ensemble ou séparément mais dans la pure tradition du cabaret, ils sont dix artistes sur scène à enchaîner les tableaux. Ils se chargent également d'accueillir les clients. L'humour et le gamour se succèdent devant un public ébahi. C'est la mise en scène, la variété des représentations et la cinquantaine de costumes ; des plus modernes aux plus classiques qui habillent et déshabillent les danseurs ; qui assurent le show tous les soirs.



