"Wonder Woman 1984" zappe les salles de cinéma et sortira directement en DVD

DÉCEPTION - Sorti le 25 décembre aux Etats-Unis, le film de Patty Jenkins avec Gal Gadot sera disponible en achat numérique dès le 31 mars en France et la semaine suivante en DVD et Blu-ray.

Elle aurait dû participer à la réouverture des salles dès le 16 décembre. Mais la situation sanitaire en France en a décidé autrement. Alors que les cinémas sont fermés depuis plus de quatre mois, Wonder Woman a choisi d’user de ses pouvoirs directement à domicile. Wonder Woman 1984, le deuxième film consacré à la super-héroïne DC Comics, sera disponible en achat numérique dès le 31 mars et dès le 7 avril en VOD, DVD, Blu-ray et Steelbook, confirme Warner Bros France dans un communiqué annonçant une série de célébrations pour les 80 ans du personnage.

Une plongée dans la plus pop des décennies

Une déception pour le studio, qui avait soutenu les cinémas français à l’été en proposant aux spectateurs Tenet de Christopher Nolan. Mais aussi pour ceux qui souhaitaient découvrir sur grand écran la suite des aventures de Diana Prince, toujours interprétée par Gal Gadot. Wonder Woman 1984 plonge l’héroïne dans la plus pop des décennies. Dès la révélation de la première bande-annonce, la réalisatrice Patty Jenkins avait promis de délivrer "une expérience épique comme on en faisait dans les années 80".

Aux États-Unis, le film a bénéficié d’une double sortie inédite pour un blockbuster de cette ampleur le 25 décembre dernier. Wonder Woman 1984 a été visible dans les salles qui étaient ouvertes et a été mis à disposition sur la plateforme HBO Max sans surcoût pour ses abonnés. C’est cette seconde expérience qui attend donc les Français les plus patients qui n’ont pas succombé à la tentation du téléchargement illégal cet hiver. Sorti à l'été 2017, le premier Wonder Woman avait séduit près de 2,2 millions de spectateurs dans l’Hexagone.

Delphine DE FREITAS