"Wonderman" : Laurent Lafitte incarnera Bernard Tapie pour Netflix

Sa vie est digne d'un personnage de fiction. Ça tombe bien : Netflix travaille actuellement à une minisérie sur la vie de Bernard Tapie intitulée Wonderman. Réalisés par Tristan Séguéla, les six épisodes de 45 minutes reviendront sur le destin romanesque du célèbre homme d'affaires qui se bat actuellement contre un cancer. Comme le révèle Première, c'est Laurent Lafitte qui tiendra le rôle principal de la série en cours d'écriture.

"La série est née dans la loge de ce film que je tournais avec Laurent. On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment", se souvient le réalisateur. "Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe, Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble".