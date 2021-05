Après avoir relevé le défi d'Emmanuel Macron, McFly et Carlito ont tourné à l'Elysée

Des centaines de vidéastes en ont probablement rêvé, McFly et Carlito l'ont fait. Les deux Youtubeurs, qui, en février dernier, avaient réalisé une vidéo pour promouvoir les gestes barrières, ont été reçu à l'Élysée. Et comme l'avait promis Emmanuel Macron, qui les avait mis au défi, les deux acolytes ont, semble-t-il, tourné au palais présidentiel.

"Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE nous lance un défi. Voilà. Dinguerie ? Oui", avaient annoncé Mcfly et Carlito, le 19 février dernier. Et s'ils dépassaient les 10 millions de vues, avait indiqué Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, ils seraient reçus ultérieurement à l'Élysée. Deux jours plus tard, ils publiaient "Je me souviens", une vidéo humoristique incitant la jeunesse à respecter les gestes barrières. Un défi relevé avec succès, et désormais récompensé.