Yvette Horner est décédée à 95 ans

La reine de la musette Yvette Horner est morte à l'âge de 95 ans le lundi 11 juin. Pendant son enfance, elle était plutôt passionnée par le piano et a obtenu son premier prix de piano au conservatoire de Toulouse à 11 ans. La musicienne a ensuite construit son immense carrière sur l'accordéon. Tout au long de sa vie d'artiste, Yvette Horner a participé à des milliers de concerts et des dizaines d'émissions de télévision. Elle avait également vendu 30 millions de disques en 70 ans de carrière.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.