Yvette Horner : le parcours de la reine de l'accordéon

Yvette Horner était plus qu'une star. Elle avait un nom, un son et une silhouette connus de tous nos compatriotes. Décédée lundi 11 juin 2018, à l'âge de 95 ans, l'accordéoniste avait traversé deux siècles avec un accordéon en bandoulière. Elle fut l'incarnation des bals musette, du Tour de France et des Trente Glorieuses.

