Zappy Max fête ses 97 ans

Zappy Max est l'un des animateurs radiophoniques les plus célèbres du pays. Il a également présenté "Quitte ou double", l'émission phare de Radio Luxembourg. Il va fêter ses 97 ans samedi 23 juin 2018. À cette occasion, un hommage lui sera rendu. L'équipe de TF1 dresse son portrait.



