Zemmour candidat : Laeticia Hallyday l’accuse de "détourner" l'image de Johnny ludovic MARIN / POOL / AFP

RÉACTION - Elle envisage des poursuites judiciaires : Laeticia Hallyday accuse Eric Zemmour d’avoir "détourné" l’image de Johnny "au profit de sa propagande". Le candidat d’extrême-droite à la présidentielle a utilisé une image du chanteur mort il y a bientôt quatre ans dans le clip qu’il a diffusé pour donner le coup d'envoi de sa campagne.

Déjà bien fournie, la liste des personnalités n’ayant pas apprécié la vidéo diffusée par Eric Zemmour pour lancer sa campagne pour l’élection présidentielle de 2022 s’allonge encore. Ce mercredi 1er décembre, c’est Laeticia Hallyday, la veuve de Johnny, qui a pris la parole dans un communiqué pour accuser le polémiste d’extrême-droite de "détournement" de l'image de son mari décédé.

Toute l'info sur Eric Zemmour, de polémiste à candidat à la présidentielle

Dans son clip, Eric Zemmour évoque notamment images à l'appui "le pays de Gabin et de Delon, de Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara". Johnny Hallyday apparaît en train de chanter, en gros plan, dans une archive en noir et blanc. En utilisant ces images, Eric Zemmour "tente un détournement de l'image de Johnny au profit de sa propagande", dénonce la veuve du chanteur dans un texte transmis à l'AFP.

"Irrespect envers le symbole qu'incarne Johnny"

"Cette faute n'est pas seulement condamnable car aucune autorisation n'a été demandée et donc octroyée. Elle constitue aussi une usurpation et la démonstration de l'irrespect de son auteur envers le symbole qu'incarne Johnny, et envers tous ceux qui portent authentiquement Johnny dans leur mémoire", ajoute-t-elle, précisant avoir chargé son conseil "d'envisager toutes les poursuites nécessaires".

En vidéo Eric Zemmour candidat, déjà des polémiques

Avant Laeticia Halliday, de nombreux médias et personnalités se sont insurgés contre l’utilisation de leurs images à leur insu dans la vidéo d’Eric Zemmour. Le neveu de la chanteuse Barbara, Bernard Serf, a pour sa part dénoncé dans Télérama une "appropriation aussi révoltante que scandaleuse" de l'image de l'artiste décédée en 1997. "Est-il besoin de préciser que cette appropriation aussi révoltante que scandaleuse, quand on connaît l’œuvre et les engagements humanistes de l’artiste, s’est faite sans l’accord de la famille de l’intéressée ?", a-t-il réagi.

Sur la question des droits d’image, Eric Zemmour a botté en touche lors de son interview au 20H de TF1, déclarant ne pas s’occuper des "querelles de juristes".

RD avec AFP

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.