Zlatan Ibrahimovic, Carla Bruni, Florent Pagny… Ils étaient tous au mariage de Marco Verratti

Oubliez les noces de Meghan et Harry, ou encore celles de Kim et Kanye. Car celles de Marco Verratti et de Jessica Aidi auraient de quoi rendre jaloux bien des futurs mariés. Le footballeur italien et le mannequin français se sont dit "oui" cette semaine en région parisienne dans un cadre tout aussi précieux que la liste de leurs invités.

Plus surprenant, Florent Pagny et Maëlle, la gagnante de "The Voice 7", sont aussi venus donner de la voix et ont repris en duo "Vivo Per Lei". Un titre repris en chœur par le marié lui-même qu’on entend chanter dans sa story Instagram. À moins qu’il ne s’agisse d’un de ses anciens camarades de jeu. Marco Verratti a pu compter sur l’amitié de ses ex-coéquipiers du PSG Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Salvatore Sirigu et Javier Pastore. "Le vrai PSG", a légendé la légende suédoise sur Instagram. Avant de poser avec son successeur à la pointe de l’attaque parisienne Kylian MBappé, lui aussi présent au mariage.