Zoom : à bord de l'Hermione, voyage dans l'histoire

Embarquons à bord de l'Hermione, la réplique de la frégate de La Fayette. Après avoir sillonné l'Atlantique, il part en Méditerranée. Une aventure maritime et humaine de 9 000 km cap sur l'Afrique avec Tanger comme première escale. Pour ce voyage, 80 membres d'équipage issus de 34 nationalités se côtoient. Sur le navire, toutes les manœuvres se font à la force des bras.



