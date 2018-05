Zoom : l'Estonie et la Lettonie, des territoires aux portes de l'Europe

Cap sur l'Estonie et la Lettonie, deux pays baltes qui se démarquent par leurs personnalités à part. L'aventure commence à Prangli, la plus petite île estonienne. Avec une superficie de six km², elle compte seulement 70 habitants et son école accueille cinq élèves. Tallinn, quant à elle, est la capitale de l'Estonie. On peut y découvrir des moyens de transport originaux, les trésors architecturaux de la cité médiévale et des plats atypiques. Riga, la capitale de la Lettonie, se trouve à quatre heures de routes de Tallinn. Que peut-on découvrir dans cette ville ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.