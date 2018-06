Zoom sur la route des cathedrales

Comme une couronne posée sur la ville, la cathédrale de Laon la surplombe de toute sa splendeur. Trait d'union entre l'art roman et l'art gothique, sa construction a commencé en 1150, il y a huit siècles. A 97 kilomètres de Laon se trouve Senlis. Elle abrite la plus petite cathédrale de la Picardie.



