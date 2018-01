Zoom sur la Voie de la Liberté de la France

La Voie de la Liberté est une part de l'histoire française qui jalonne les routes de Sainte-Mère-Église en Normandie jusqu'à Bastogne en Belgique. En Juin 1944, des milliers de soldats américains dirigés par le général George Patton arrivent sur les côtes normandes pour débarrasser la France de l'occupation allemande. Une période qui rappelle les cicatrices de la Première Guerre mondiale et les sacrifices de l'homme pour défendre sa liberté.



