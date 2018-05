Zoom : un voyage très émouvant dans le berceau de l'humanité, en Afrique du Sud

Il y a entre deux à trois millions d'années, les premiers êtres humains se sont dissociés des australopithèques. On peut d’ailleurs retrouver leurs traces dans le berceau de l'humanité, en Afrique du Sud. Laurent Bruxelles, géo- archéologue de l'INRAP, nous accompagne pendant ce voyage au fond des âges. La grotte de Sterkfontein, par exemple, conserve l'histoire de l'un de nos lointains ancêtres qui y a fait une chute mortelle il y a 3 700 000 ans. Que découvrir d'autres dans le berceau de l'humanité ?



