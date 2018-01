Robert Marchand, champion du monde de cyclisme, met fin à son incroyable carrière sportive à 106 ans

Robert Marchand, le "super-centenaire", tire sa révérence. Un an après son retentissant record du monde de l'heure des plus de 105 ans, le cycliste de Mitry-Mory, âgé de 106 ans depuis le 26 novembre, cesse la compétition. "Ses toubibs ne veulent plus qu'il fasse de gros efforts", a expliqué son ami et voisin Christian Bouchard à l'AFP, confirmant une information de La Marne.





Successivement recordman de l'heure des plus de 100 ans et des plus de 105 ans, catégories créées pour lui et qui ne lui connaissent aucun rival, le cycliste amateur pratique toujours le vélo d'appartement dans son studio de banlieue parisienne. Loin de l'euphorie générale qu'il avait suscitée en janvier 2017 en parcourant 22,547 km en une heure au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La scène, diffusée en direct, l'avait propulsé au rang de coqueluche populaire. En août dernier encore, il avait décroché, sans adversaire, le titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans.