Tour de France 2018 : les hôtesses défendent leur profession

Arnaud Démare s'est imposé au sprint qui a conclu la 18e étape du Tour de France, ce jeudi 26 juillet, à Pau. Le Gallois Geraint Thomas a conservé le maillot jaune et a reçu, comme il se doit, sur le podium, la bise traditionnelle de la part des hôtesses du Tour. La présence de ses animatrices avait pourtant été remise en cause par certaines féministes. Alors que pensent-elles de ces critiques ?



