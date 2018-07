Tour de France - On boucle la 6e étape : Dan Martin domine le Mûr

Après une semaine entre la Vendée et la Bretagne, le Tour se déplace vers l'Est. Ce vendredi 13 juillet, les coureurs partent de Fougères (Ille-et-Vilaine) pour rallier Chartres (Eure-et-Loir). S’étalant sur quelque 231 kilomètres, cette 7e étape est la plus longue de la 105e édition de la Grande Boucle.