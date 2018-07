Tour de France - On boucle la 13e étape : Sagan coiffe Démare sur le poteau

Arnaud Démare, troisième du sprint final derrière Peter Sagan et le Norvégien Alexander Kristoff, qui n'a malheureusement pas réussi à débloquer son compteur de victoire malgré des conditions a priori favorables. "J'y ai cru, j'y ai cru... j'étais bien parti mais je suis battu par plus fort. Sagan est au-dessus, il a le vent en poupe", a réagi le Français de l'équipe Groupama-FDJ. "Cela fait bizarre de sprinter comme des fous alors qu'on était hier (jeudi) sur le petit plateau dans l'Alpe d'Huez. J'ai pensé que j'allais gagner. J'ai peut-être été un poil attentiste au moment de lancer. Je vois Kristoff à deux mètres. Mais je n'ai rien à regretter, l'équipe a fait un super travail. C'est la jambe qui parle ! On sort épuisé des Alpes."