Tour de France - On boucle la 15e étape : immense déception pour Calmejane, le local du jour

Pour cette quinzième étape de la Grande Boucle 2018, un tracé long de 181,5 kilomètres entre Millau (Aveyron) et Carcassonne (Aude), les trois difficultés répertoriées du jour ont largement contribué à dynamiter la course. Du côté des maillots distinctifs, pas de changement : Geraint Thomas reste en jaune et Peter Sagan en vert, tandis que les Français Julian Alaphilippe et Pierre Latour demeurent respectivement meilleur grimpeur et meilleur jeune.