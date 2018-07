"Il y a des pièges partout" : le tracé du Tour de France 2018 fait déjà trembler le peloton

Au fil de leur périple sur les routes de l'Hexagone, les coureurs vont devoir se confronter à d'autres risques. À commencer par les mythiques pavés de Paris-Roubaix lors de la 15e étape au départ d'Arras. Quinze secteurs seront empruntés par le peloton pour un total de 21,7 kilomètres de pavés, un record depuis 25 ans. "C'est toujours un risque", abonde Chris Froome. Pour Romain Bardet, selon les conditions météo, "il peut y avoir de grosses pertes ce jour-là". S'il est probable que les pavés provoquent un écrémage dans le peloton, ils ne devraient toutefois pas permettre de faire la différence entre les principales têtes d'affiche.





Place ensuite aux "étapes montagneuses" dans les Alpes et les Pyrénées. "Elles font peur aux sprinteurs et je pense que ça peut aussi effrayer les autres", déclare à LCI Bryan Coquard, absent de la Grande Boucle l'an dernier. "Ce sera mouvementé", prévient-il pour conclure. Mouvementé, ce le sera en effet. Et pour cause, le peloton va notamment se mesurer à l'étape-reine de ce Tour 2018 : un parcours de 65 kilomètres dans les Pyrénées, entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, l'étape en ligne la plus courte depuis 30 ans. Celle-ci se clôturera avec l'ascension inédite du col de Portet (16 km à 8,7%), "le nouveau Tourmalet" pour Christian Prudhomme. "Je ne sais pas ce qui peut se passer", estime Chris Froome. Même son de cloche chez Romain Bardet, qui s'attend à un règlement de comptes entre leaders "dès le kilomètre 0".





Vous l'aurez compris, l'inconnue est de mise. Et l'appréhension du peloton déjà palpable.





MAJ : ce papier avait été publié le 17 octobre 2017 lors de la présentation du Tour 2018