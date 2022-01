Un million d’entreprises ont-elles été créées en 2021 ?

Les données sur les créations d’entreprises sont apportées régulièrement par l’Insee, l’institut national de statistiques. Le détail sur le nombre d’entreprises créées entre le dernier trimestre 2020 et le dernier trimestre 2021 a été publié le 14 janvier sous forme de graphique , qui a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux. Celui-ci représente deux courbes : une qui correspond à toutes les entreprises et une autre qui renvoie aux entreprises dites classiques et qui exclut les micro-entreprises. Selon la première courbe, 995.900 entreprises ont été créées au dernier trimestre 2021. Selon la seconde, 354.300 entreprises ont vu le jour à cette même date. À partir de ces éléments, on constate donc que parmi ces 995.900 créations d’entreprises, 641.600 sont en réalité des micro-entreprises.

Ces dernières, plus connues sous l’ancienne appellation d’auto-entreprises, renvoient à un statut particulier en France ; celui de travailleur indépendant et donc non-salarié. En cela, ce statut comporte des avantages, comme le fait de choisir son régime fiscal ou son statut social, mais aussi des inconvénients, comme de ne pas cotiser pour avoir droit au chômage ou à une retraite comme n’importe quel salarié. Une micro-entreprise ne peut avoir de salarié et nécessite de ne pas dépasser un certain chiffre d’affaires, rappelle la Chambre de commerce et d’industrie. "En cas d'activité mixte (vente et prestations de services), le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 176.200 euros, à l'intérieur duquel le chiffre d'affaires des prestations de services ne doit pas excéder 72.600 euros."

En 2009, année de la création du statut, on comptait 320.200 auto-entrepreneurs, toujours selon l’Insee. Après une période dormante de sept ans, le statut attire de nouveau depuis 2017. Cette année-là, 314.300 auto-entreprises avaient été créées en France. Aujourd’hui, c’est plus du double. Le nombre d'entreprises plus classiques, lui, est en légère hausse par rapport à l'an dernier mais stagne depuis 12 ans, comme on peut le voir sur le graphique de l'Insee ci-dessus.