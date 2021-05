Jobs d'été : 10.000 offres d'emploi pour les jeunes mises en ligne ce lundi

Cette année, les petits boulots de l'été ont une adresse : la plateforme gouvernementale, "1 jeune, 1 solution", sur laquelle ont été publiée lundi environ 10.000 offres d'emploi. Une trentaine de grandes enseignes et marques font partie de l'opération, annoncée dans les colonnes du Journal du dimanche, dont Decathlon, Just Eat et Leclerc ainsi que des spécialistes de l'intérim que son Randstad et Adecco.

L'objectif affiché par les dirigeants de ces entreprises est de rendre ces annonces accessibles au plus grand nombre à l'approche de l'été. Une manière aussi d'inciter les autres entreprises en France qui cherchent à embaucher à publier leurs annonces sur ce site du gouvernement, actif depuis l'été dernier.