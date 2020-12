200 millions remis en jeu ce soir : jusqu'où grimpera la cagnotte de l'Euromillions ?

Si les loteries organisatrices de l'Euromillions - dont la FdJ chez nous - ne voient pas d'inconvénient à laisser filer doucement le niveau du jackpot, c'est d'abord probablement parce que ce dernier doit bien suivre l'inflation. Et ce nouveau jackpot tout rond est un outil marketing puissant, qui devrait générer des volumes d'enjeux exceptionnels, comparables aux loteries du vendredi 13. Surtout, il serait logique que la cagnotte distribuée soit la plus généreuse du continent européen. Or, même à 200 millions d'euros, ce n'est pas encore le cas. À ce jour, le plus gros gain à une loterie nationale a dépassé les 209 millions d'euros, à l'été 2019, en Italie... un pays où les loteries sont très populaires, mais ne participe pas à l'Euromillions.