4G en berne : le bug du réseau mobile de Bouygues Telecom est "en voie de résolution"

Plus de 4G, ou par intermittence, plus de 3G même, voire plus de signal du tout. En Île-de-France, mais aussi dans la région Est et jusqu'en Bretagne, nombreux sont les abonnés Bouygues Telecom qui depuis le milieu de la matinée se plaignent d'être déconnectés du réseau mobile. Au point que "Bouygues" est entré ce mercredi après-midi dans le Top 5 des sujets les plus discutés sur Twitter.